OCCHIO AL FISCHIETTO, Lazio - Bayern Monaco: dirige Letexier

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO DESIGNAZIONE ARBITRALE LETEXIER - La Champions League sta tornando! Mercoledì 14 febbraio la Lazio ospiterà il Bayern Monaco nella gara d'andata valida per gli ottavi di finale della competizione, con fischio d'inizio alle 21:00. L'arbitro designato per la sfida è il francese François Letexier con Mugnier e Rahmouni come assistenti e Frappart in veste di IV Ufficiale. Completano la squadra arbitrale tutta transalpina Brisard e Delajod, che supervisioneranno il VAR.

Champions League, Lazio - Bayern Monaco: la squadra arbitrale

Arbitro: Letexier.

Assistenti: Cyril Mugnier (FRA) - Mehdi Rahmouni (FRA)

IV Ufficiale: Stéphanie Frappart (FRA)

VAR: Brisard (FRA)

AVAR: Delajod (FRA)

I precedenti tra Lazio e Letexier

Per Letexier sarà la prima direzione in assoluto con la Lazio in campo. Il fischietto francese vanta però sette precedenti con squadre italiane, per un totale di tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte.