Lazio - Cagliari, Martusciello: "Teniamo i 3 punti. Luis da valutare"

LAZIO CAGLIARI MARTUSCIELLO - La Lazio vince per 1-0 contro il Cagliari all'Olimpico. Ecco le parole di Martusciello, perché Sarri influenzato, ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio nel post partita

Lazio - Cagliari, le parole di Martusciello

Sul match

"Partita difficile nonostante il vantaggio all'inizio. Questa partita ci ha messo in difficoltà. Abbiamo sprecato energie due giorni fa contro il Celtic. Siamo contenti del risultato ma meno della prestazione. Teniamo stretti i 3 punti".

Su Luis Alberto

"Luis è da valutare, vediamo in questi due giorni e domani mattina".

Su Isaksen

"Isaksen molto meglio, inizia a capire i movimenti in fase di non possesso, le sue qualità sono giuste per il nostro gioco. Si mette a disposizione e rispetto a mesi fa è cresciuto molto".

Sul campionato

"Il campionato dell'anno scorso rimane nell'anno scorso, quest'anno è completamente differenze. I ragazzi cercano di colmare le assenze che si presentano nell'arco del campionato. Le annate sono diverse"

L'obiettivo dell'anno

"L'obiettivo è di vincere tutte le partite, non dipende solo da noi. Ci si prova, ma c'è anche la bravura dell'avversario come il Cagliari. A fine ano tiriamo le somme"

Martusciello a Lazio Style Radio

Portiamo a casa la vittoria nonostante la partita molto difficile. In Serie A non è mai facile e venivamo da una partita importante. La Lazio si porta a casa la vittoria con tutte le sue difficoltà. Vincere le partite in serie A non mai è semplice, soprattutto dopo una sfida intensa come quella di Champions. Ci sta una partita così nell’arco di campionato . Ci prendiamo l’1-0 e il non avere subito gol. Adesso testa a martedì alla gara di Coppa Italia contro il Genoa. Vogliamo passare. Non mettiamo in discussione il risultato perché abbiamo ottenuto i tre punti. I fischi della gente testimoniano che come è giusto che sia pretendono di più. Tra 10-12 domeniche conterà avere 3 punti in più. La squadra non deve entrare in nessun ragionamento di calcola. Abbiamo tante partite davanti e dobbiamo vincerne il più possibile per tornare a cullare il sogno Champions"