Lazio - Cagliari, Pedro: "Unica cosa buona i 3 punti"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CAGLIARI PEDRO - La Lazio vince per 1-0 contro il Cagliari all'Olimpico. Ecco le parole di Pedro, autore del gol, ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio nel post partita

Lazio - Cagliari, le parole di Pedro

Sul match

"Non è stata una delle nostre migliori partite qui a casa. Dobbiamo lavorare forte sulla mentalità il più presto possibile e tornare a lavorare bene. L'unica cosa buona oggi sono i 3 punti".

L'esultanza con il preparatore

"Mi dicevano che non facevo gol, alla fine l'ho fatto e avevo promesso di andare da Davide".

Cosa manca alla Lazio

"Manca qualcosa in tutto, il gioco la pressione, tanti aspetti, ma appunto l'unica cosa buona oggi sono i 3 punti come avevo già detto. Dobbiamo fare un passo in avanti".

I sorteggi dell'Europeo

"L'Italia contro la Spagna? non lo sapevo, sarà una bella partita "

Pedro a Lazio Style Radio

"Sempre complicato, non è stata la miglior partita nostra ma era più importante fare una vittoria e l’abbiamo fatto. E’ buono per la dinamica, dobbiamo fare delle belle prestazioni, non siamo ancora nella strada giusta, l’unica cosa buona è che giochiamo un’altra partita martedì, dobbiamo migliorare per fare la nostra prestazione e prendere il risultato. Abbiamo iniziato molto bene e forte la partita, con il rosso abbiamo abbassato il controllo e il ritmo della partita, non abbiamo creato tante occasioni che la gente sperava".