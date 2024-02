Lazio, capitolo rinnovi, si lavora per Romagnoli e Zaccagni

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RINNOVI ZACCAGNI ROMAGNOLI- Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, la corsa per il quarto posto della Lazio sembra essere estremamente in salita. Il primo passo per risollevare l'ambiente è di scacciare i malumori. E la mossa che sta studiando il ds. Fabiani sono i rinnovi di Romagnoli e Zaccagni dopo quello quasi in dirittura di arrivo di Provedel.

Si punta ai rinnovi per scacciare il malumore

Con il pareggio dell'Olimpico contro il Napoli e la sconfitta a Bergamo, la Lazio sta vivendo un periodo buio da cui sembra difficile trovano la luce in fondo al tunnel. Fabiani e Lotito hanno però in mente una mossa che potrebbe scacciare, almeno parzialmente i malumori. Si parla dei rinnovi. Provedel sembra molto vicino all'accordo e i prossimi due nomi sulla lista sono Romagnoli e Zaccagni. Al primo spetta ancora il bonus accordato al momento della firma ed i primi contatti non sembrano essere molto positivi. Il secondo invece ha un contratto in scadenza nel 2025 e l'agente ha lasciato alcune dichiarazioni dove parla di un Zaccagni scontento riguardo una promessa non mantenuta da Lotito. Il presidente aveva infatti promesso di lavorare al rinnovo dopo il matrimonio del giocatore.