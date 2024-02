Lazio, dalla Turchia sono sicuri, il Galatasaray piomba su Kamada

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO KAMADA GALATASARAY- Dalla Turchia sono sicuri, il Galatasaray vuole Kamada. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club turco vorrebbe portare il centrocampista già in Turchia. Ci sono però alcuni ostacoli.

Kamada verso la Turchia?

L'acquisto di Dachi Kamada aveva l'obbiettivo di ricoprire il vuoto lasciato dall'addio di Milinkovic-Savic. Il giapponese, dopo un buon inizio non è riuscito a trovare continuità e non scende in campo dalla partita contro l'Udinese. Il centrocampista ora è al centro di varie voci di mercato. l'ultima arriva dalla Turchia e riguarda il Galatasaray che in caso di addio di Ziyech proverebbe ad acquistare subito Kamada. Il giapponese è però in scadenza a Giugno e la lazio non vorrebbe modificare la rosa fino all'inizio della sessione estiva.