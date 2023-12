Lazio, la squadra si riunisce per la cena di Natale (FOTO)

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LOTITO SARRI NATALE- La Lazio festeggia insieme la tradizionale cena di Natale tenutasi il 18 dicembre in una Spazio Novecento addobbata con i colori della società. Presenti Maurizio Sarri, il presidente Claudio Lotito, squadra maschile e femminile, staff e dirigenza a scambiarsi gli auguri di una buona ripartenza dopo un periodo difficile.

Lo svolgersi della cena di Natale

Il presidente Claudio Lotito ed il suo staff dirigenziale hanno consegnato i propri doni di Natale. La serata è stata arricchita dalla presenza di Francesco Ricco, presidente dell'associazione nata nel 2013, Toni Malco, autore dell'inno ufficiale biancoceleste 'Vola Lazio Vola' e Tiziano Leonardi, tastierista e corista dei Cugini di Campagna. Gli ospiti hanno reso omaggio alla maglia ed il suo nuovo logo, realizzato in occasione dell'elezione a senatore nel 2022 del patron biancoceleste. Il famoso regalo di Natale è stato consegnato a Maurizio Sarri ed altri calciatori come il capitano Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. Adesso che la squadra sembrerebbe aver ritrovato serenità, deve lasciare alle spalle il sorteggio poco fortunato in Champions League ed cominciare sin da subito a fare risultato con l'Empoli il 22 dicembre 2023.

Il post d Luca Pellegrini