QUI FORMELLO - Tattica per la Lazio, ok Romagnoli e Isaksen

QUI FORMELLO- La Lazio si avvicina a grandi balzi alla trasferta di Empoli di venerdì 22 dicembre 2023. Partita che potrebbe essere importantissima per cancellare la sconfitta contro l'Inter e provare a dare una sterzata alla stagione biancoceleste. Ecco il Qui Formello di oggi, 20 dicembre 2023: il report sull'allenamento dei ragazzi di Mister Sarri.

Qui Formello , le ultime sull'allenamento della Lazio

La Lazio, che si è ritrovata al centro sportivo di Formello, si è allenata a partire dalle 15.

Dopo la consueta fase di attivazione muscolare e riscaldamento tecnico e atletico, la squadra ha svolto un lavoro tattico. Questo lavoro, diviso in più fasi, ha anticipato la classica partitella a campo ridotto, che ha concluso la seduta odierna.

Domani, 21 dicembre, la rifinitura in vista di Empoli.

Allenamento completo per Alessio Romagnoli e Gustav Isaksen. Unico indisponibile in Toscana, per squalifica, sarà Manuel Lazzari.

Martino Cardani