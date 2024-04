Classifica a confronto dopo 31 giornate, Lazio a -15

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CONFRONTO CLASSIFICA GIORNATA 31 - Come ogni settimana, è tempo di analisi. Andiamo a fare un confronto tra la situazione in classifica della Lazio attuale, con quanto ottenuto a questo punto del campionato nella scorsa stagione, ovvero dopo la giornata 31.

Lazio a -15 rispetto alla scorsa stagione: il confronto

Dopo 31 giornate di campionato, la Lazio ha raccolto 46 punti, 15 in meno rispetto ai 61 di un anno fa. Un confronto negativo rispetto alla cavalcata al secondo posto della scorsa stagione. Il ko accusato nel derby aumenta ulteriormente un divario già arrivato in doppia cifra, rendendo evidenti le difficoltà attraversate dai biancocelesti. Adesso, il club capitolino occupa l'ottava posizione a -12 dalla zona Champions. Allora, la seconda posizione in graduatoria era realtà.

Il confronto delle altre big

Passando in rassegna anche le altre big: l'Inter viaggi a +22 con una partita in meno (giocando stasera contro l'Udinese), il Milan ha un saldo positivo con un +11, mentre la Juve trova un agrodolce +1. Tracollo Napoli, scivolato addirittura a -31. Chiudono a -5 l'Atalanta e a -2 la Roma, come la Fiorentina. Bene il Bologna con +13. Anche orobici e gigliati devono recupare una partita, come i nerazzurri.