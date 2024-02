QUI FORMELLO, allenamento tattico per la Lazio, ma quante assenze

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- Consueto appuntamento con il Qui Formello di oggi, 16 febbraio 2024. Come sempre vi raccontiamo cosa succede durante l'allenamento biancoceleste, in vista della trasferta di Bologna. Ecco il report odierno.

Qui Formello , le ultime sull'allenamento della Lazio

La Lazio, che sta preparando la sfida al Bologna, si è ritrovata a Formello per l'allenamento delle ore 15.00.

Dopo la fase di riscaldamento atletico e di attivazione muscolare i biancocelesti, al servizio di Mister Sarri, si sono dedicati ad alcune prove tattiche.

Partitella per chi non ha giocato dal primo minuto contro il Bayern Monaco scarico, invece, per gli undici titolari in Champions League.

Al termine della seduta lavoro collettivo sulle palle inattive, molto caro a Mau.

Sono tanti gli assenti o i parzialmente disponibili: Pellegrini ha svolto l'allenamento solo parzialmente, Hysaj completo ma sotto osservazione, Zaccagni e Rovella (pubalgia) out, Vecino e Romagnoli squalificati. Attenzione anche a Marusic, che ha riposato. Le sue condizioni, tuttavia, non desterebbero preoccupazione.

Martino Cardani