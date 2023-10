Serie A, Salernitana Cagliari 2-2: Dia la pareggia al 95'

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A SALERNITANA CAGLIARI - Finale pazzo all'Arechi tra Salernitana e Cagliari, squadre che sono tornate negli spogliatoi con un punto ciascuna al termine di una gara ripresa due volte dai padroni di casa, terminata in pareggio. Dopo quasi 80 minuti senza gol, è Luvumbo a sbloccare la sfida, portando in vantaggio i sardi, ma Boulaye Dia va in rete pochi minuti dopo, trovando il pareggio all'86'. All'88' la squadra di Ranieri torna avanti con Viola, ma quando i tre punti sembravano ormai quasi cosa fatta, il bomber della Salernitana realizza un calcio di rigore al 95', fissando il risultato sul 2-2 con la sua doppietta personale.

Serie A, Salernitana Cagliari 2-2: il tabellino del match

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Fazio (83′ Ikwuemesi), Bradaric; Coulibaly (75′ Legowski), Maggiore; Kastanos (55′ Martegani), Candreva (75′ Tchaouna), Cabral (55′ Stewart); Dia.

A disposizione: Fiorillo, Ochoa, Daniliuc, Sambia, Lovato, Pirola, Bohinen.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez (45′ Zappa), Goldaniga, Dossena (73′ Obert), Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu (45′ Viola); Oristanio (64′ Jankto), Luvumbo (83′ Shomurodov).

A disposizione: Radunovic, Iliev, Lapadula, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Petagna, Azzi, Di Pardo.

Allenatore: Claudio Ranieri.

NOTE

Arbitro: Chiffi.

Marcatori: 79′ Luvumbo, 86′ Dia, 87′ Viola, 94′ Dia (rig)

Ammoniti: 52′ Kastanos, 70′ Prati, 80′ Zappa, 97′ Makoumbou