Res Roma - Lazio Women 1-5: manita delle biancocelesti nel derby

RES ROMA LAZIO WOMEN TABELLINO - La Lazio Women fa cinque su cinque in campionato, spazzando via la Res Roma con un roboante 1-5 nel derby capitolino. Al vantaggio iniziale delle padroni di casa con Boldrini, la squadra di Grassadonia risponde con cinque reti nel secondo tempo, che portano le firme di Palombi (doppietta), Pittaccio, Moraca e Gothberg. Le biancocelesti rimangono al primo posto in classifica a punteggio pieno.

Res Roma - Lazio Women , il tabellino del match

RES WOMEN (4-3-1-2) : Maurilli, Cianci, Fracassi,Clemente, Simeone; Boldrini (78' Iannazzo), Nagni, Duchnowska, Massimi, Naydenova (78' Coluccini), Petrova.

A disposizione: Liberati, Ridolfi, Coluccini, Iannazzo, Pezzi, Caporro, Montesi, Verrino, Antonelli.

Allenatore: Marco Galletti

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio (86' Giuliano), Mancuso, Varriale, Gothberg; Castiello (46' Colombo), Eriksen (80' Ferrandi), Goldoni; Moraca; Visentin (46' Palombi), Gomes (67' Kuenrath) .

A disposizione: Fierro, Natalucci, Ferrandi, Palombi, Kuenrath, Falloni, Colombo, Giuliano, Proietti.

Allenatore: Gianluca Grassadonia

NOTE

Arbitro: Antonio Liotta

Marcatrici: 18' Boldrini, 47', 57' Palombi, 66' Pittaccio, 75' Moraca, 94’ Gothberg

Ammonizioni: 33' Petrova (R), 61' Colombo (L), 72' Nagni (R)