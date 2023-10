Kamada resta a Formello: Sarri lavora al suo inserimento

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO KAMADA SARRI - Kamada non è stato convocato dal Giappone. Il ct Moriyasu lo ha escluso per il problema al ginocchio rimediato prima della partita contro il Monza, che gli ha fatto saltare anche il match con il Torino. La mancata partenza del centrocampista può solo che far sorridere Sarri, che in questi giorni di stop del campionato avrà l'opportunità di lavorare con il ragazzo.

Lazio, Sarri al lavoro per inserire Kamada

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste sfrutterà queste due settimane per inserire la mezzala nipponica ancora più negli ingranaggi del suo gioco. Dopo essere partito subito forte con il gol a Napoli, Kamada è riuscito solo in parte a mostrare le sue grandi qualità, facendosi carico di un'eredità pesante: quella di sostituire Milinkovic-Savic. Le caratteristiche sono chiaramente molto diverse: meno fisicità, ma più atletismo, con Sarri che, dopo la gara contro l'Atalanta, lo aveva paragonato a Kanté per intensità e costanza della corsa. Il tempo per lavorare sul giocatore c'è, ma la ripartenza della Lazio dopo la sosta passerà inevitabilmente dal pieno inserimento di Kamada nello scacchiere biancoceleste.