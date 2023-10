Celtic indagato dall'Uefa: nel mirino lo striscione contro la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

CELTIC LAZIO STRISCIONE - Dopo la multa di 26 mila euro per i razzi usati dai tifosi scozzesi contro il Feyenoord, il Celtic rischia di essere punito nuovamente. Come scritto dal Corriere dello Sport infatti, la Uefa ha aperto un procedimento disciplinare per l'esposizione al Celtic Park di uno striscione illecito durante il match di Champions League contro la Lazio.

Celtic indagato dall'Uefa per lo striscione esposto contro la Lazio

Il banner raffigurava la figura di Mussolini a testa in giù, accompagnata dalle scritte "antifascista" e "segui il tuo leader". Il club di Glasgow si è giustificato con un comunicato, chiarendo che: "Il Celtic è una squadra di calcio, non un'organizzazione politica" e aggiungendo: "che è del tutto inappropriato per qualsiasi gruppo di individui utlizzare il Celtic Park come veicolo di tali messaggi".