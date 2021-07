Lazio, la presentazione della rosa 2021/2022

- Advertisement -

LAZIO RITIRO AURONZO – La Lazio, come accade in ogni ritiro, ha presentato la propria rosa allo Zandegiacomo. Il più acclamato è stato ovviamente Maurizio Sarri.

Presentazione rosa Lazio 2021/2022

AGGIORNAMENTO ORE 22.13 – L’evento si chiude con la foto di squadra e i fuochi di artificio. I tifosi salutano la squadra cantando.

AGGIORNAMENTO ORE 22.08 – Chiude le presentazioni l’organizzatore Gianni Lacché: “Il mio primo ringraziamento va ai cittadini di Auronzo di Cadore, poi al presidente Lotito e il terzo è al Comune e a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte. Ringrazio la squadra e i nostri tifosi che sono stati per quattordici giorni il fiore all’occhiello di questo ritiro”.

AGGIORNAMENTO ORE 22.05 – Tocca al presidente Claudio Lotito scaldare il pubblico dello Zandegiacomo: “Un ringraziamento a tutti i tifosi, che qui hanno sempre fatto sentire la loro presenza. Speriamo possano farlo presto anche allo stadio con le nuove norme e il 50% della capienza. La forza del club è data dalla vostra forza, dalla passione e dal coinvolgimento empatico. Sono 14 anni che siamo qui, Auronzo è la nostra casa, ringraziamo dell’ospitalità le istituzioni e i cittadini. Ci consentono di lavorare con serenità e concentrazione. Ringraziamo poi tutto lo staff, soprattutto quello nuovo che ha come punta di diamante il mister, che un valore aggiunto come riconosciuto anche da voi tifosi. Dovete dargli lo sprone e sostenerlo per fare sempre meglio. Anche la società cercherà di fare sempre meglio, non solo con gli investimenti, ma anche con l’organizzazione che porta i risultati. Portiamo avanti un’azione sempre volta a migliorare, nei comportamenti perché siamo portatori di valori. I comportamenti devono essere all’insegna dei valori dello sport, del rispetto umano verso gli altri, dovete distinguervi perché voi siete tifosi della Lazio! Come emerge dai comportamenti dello staff, riconosciuto per l’umanità e la disponibilità. Dopo 14 anni troviamo nuove energie grazie alla vostra spinta emotiva. Stiamo pensando di fare una casa della Lazio ad Auronzo! Speriamo il prossimo anno di riparlare qui della vostra accoglienza”.

AGGIORNAMENTO ORE 22.02 – Prende la parola il vicesindaco Zandegiacomo: “Quello che stiamo vivendo è un momento difficile per tutti e per questo vorrei ringraziare il presidente Lotito perché sono ormai quattordici anni che la Lazio sceglie questa terra per il ritiro. Un applauso anche ai tifosi che si sono comportati benissimo. Per noi il 2021 è un anno particolare perché il CS Auronzo fa 100 anni, siamo più vecchi della Roma”.

AGGIORNAMENTO ORE 22.00 – E’ il momento dell’uomo più atteso, Maurizio Sarri: “Devo ringraziare chi è qui tutti i giorni, mi sento sinceramente a casa per l’accoglienza dei tifosi, della società e per la disponibilità di questo gruppo che mi ha restituito tantissimo entusiasmo. Ho visto un gruppo che è applicato, si impegna al massimo e per il momento questo mi basta e mi avanza”.

AGGIORNAMENTO ORE 21.58 – E’ la volta dello staff tecnico. L’ultimo ad essere chiamato in causa è il tecnico Maurizio Sarri, acclamato dai tifosi con cori e applausi scroscianti.

AGGIORNAMENTO ORE 21.55 – Ecco la presentazione della squadra dei portieri: Marius Adamonis, Pepe Reina e Thomas Strakosha. Seguono i difensori: Durmisi, Fares, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu. Luiz Felipe e Vavro. Per i centrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Leiva, Maistro, Milinkovic, Shehu. Chiudono gli attaccanti: Adekanye, Andrè Anderson, Felipe Anderson, Caicedo, Jony, Luis Alberto, Raul Moro, Luka Romero e Muriqi. Grande ovazione e cori per Radu, Lazzari, Milinkovic, Felipe Anderson e Caicedo.

AGGIORNAMENTO ORE 21.45 – Prende parola la sindaca Tatiana Pais Becher: “Benvenuti a tutti, al presidente Lotito, alla società, ai giocatori, e ai tifosi. Vorrei salutare, oltre al patron che è sempre stato presente qui allo stadio Zandegiacomo, anche l’allenatore Maurizio Sarri, il direttore sportivo Tare, Gianni Lacché, il portavoce Rao e il team manager Derkum. Questo è il quattordicesimo anno di ritiro della Lazio ad Auronzo, record a livello nazionale. Siamo contenti di aver collaborato con la Lazio, insieme alla regione Veneto, alla vaccinazione di tutta la squadra”.

AGGIORNAMENTO ORE 21.35 – Inizia l’evento. Il primo ad entrare in campo è il presidente Claudio Lotito, a colloquio con la sindaca Tatiana Pais Becher a bordocampo in attesa della squadra.