Moggi: “Alla Lazio manca Immobile ma soprattutto Tare"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MOGGI - In questo periodo altalenante della Lazio, tra le varie voci sulle condizioni dello spogliatoio biancoceleste, dice la sua anche Luciano Moggi ai microfoni di Elleradio. Ecco il suo pensiero

Le parole di Moggi sul periodo della Lazio

“Non ho mai visto una squadra slegata come la Lazio. Però con l’Atalanta si è visto ancora più del solito, perché c’è una frattura bestiale tra centrocampo e attacco. La mancanza di Immobile poi si sente lontano un miglio. Solo la personalità del soggetto dà coraggio ai compagni per buttare avanti i palloni che lui sa sfruttare nel modo migliore, ma non gioca, il perché bisognerebbe domandarlo a Sarri... però sicuramente si pone in essere una squadra irriconoscibile. Vi ricordate quando avevo detto che il Napoli e la Lazio non avrebbero ripetuto il campionato dell’anno scorso? La Lazio ha perso Milinkovic-Savic, ma secondo me la mancanza principale è quella di Igli Tare, perché la sua personalità riusciva a coagulare l’ambiente, e credo che il presidente Lotito avesse molti meno pensieri, perché Tare era stimato dai giocatori: quando uno gode della stima del gruppo ha facilità nel condurlo".