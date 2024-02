Cagliari - Lazio, quanti diffidati e squalificati: la lista

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO DIFFIDATI SQUALIFICATI - Il Cagliari di Ranieri affronta le due romane a distanza di una settimana. Dopo la sconfitta contro la Roma all'Olimpico, ora dovrà affrontare la Lazio a Cagliari. Sarò una gara ricca di assenti e diffidati. Ecco la lista

I diffidati e squalificati di Cagliari - Lazio

Per la 24^ giornata di Serie A, la Lazio affronterà il Cagliari in trasferta, reduce dalla sconfitta contro la Roma. Gli uomini di Sarri hanno assolutamente bisogno di una vittoria, sia per i 3 punti che per risanare l'umore di Formello. La gara tra i Sardi ed i biancocelesti sarà piena di diffidati e squalificati. Di seguito la lista

Squalificati e diffidati Lazio

La Lazio questa giornata non potrà contare su Nicolò Rovella, squalificato per una giornata. Sarri inoltre dovrà fare molta attenzione a Pellegrini, Romagnoli e Vecino diffidati a rischio squalifica in caso di cartellino giallo. Patric e Zaccagni rimangono in dubbio per infortunio.

Squalificati e diffidati Cagliari

Il Cagliari invece scenderà in campo sicuramente più sereno. Nessuno squalificato per Ranieri, anche se rimangono fuori per infortuni Mancosu, Oristanio, Rog, Sulemana e Shomurodov. L'unico diffidato è Pavoletti.