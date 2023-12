Romagnoli: "Manca la cattiveria nei momenti giusti"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMAGNOLI - Anche Romagnoli, che dovrebbe rientrare a breve in squadra, ha parlato durante la cena di Natale della Lazio ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole

Le parole di Romagnoli

Sul match di domenica contro l'Inter

"Si deve assolutamente far meglio, non siamo partiti bene, siamo in una situazione particolare, abbiamo perso tanti punti con squadre più abbordabili sulla carta. Dobbiamo risalire, non siamo questi dell’11esimo posto. Ho visto una buona partita dalla tribuna, soprattutto nel primo tempo, è successo quel che è successo nel primo tempo ma eravamo sempre in partita. Era difficile contro una squadra difficile, non è ieri il problema ma è stato prima".

Sulla difesa

"Non è tanto diverso il modo di difendere, difendiamo sempre allo stesso modo, da quando sono arrivato ho sempre visto lo stesso modo di difendere, Sarri è sempre stato così, c’è mancata la cattiveria nei momenti giusti, abbiamo avuto poca aggressività in alcune partite come a Salerno, Lecce. Non è cambiato il modo di difendere".

Sulle condizioni

"Dovrei tornare domani in squadra, poi spero di essere convocato venerdì".

Sul Bayern Monaco

"Nel calcio mai dire mai, ce la giochiamo fino all’ultimo, sono una delle miglior al mondo, sarà emozionante".

Su Milinkovic

"Abbiamo sempre quel modo di difendere, difendiamo a zona, non è un problema di come difendiamo, sono i dettagli, se viene a mancare la cattiveria e la furbizia, puoi anche difender a uomo am il gol lo prendi uguale. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di importante, 21 clean sheet, dobbiamo migliorare. Con Milinkovic avevamo più fisicità, è un giocatore molto dinamico, fisico e ci aiutava in tante fasi".