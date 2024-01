Le probabili formazioni di Lazio Lecce: attacco da inventare, scalpita Luis Alberto

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LECCE - Ci sarà da smaltire la sbornia del derby. Vinta la stracittadina con la Roma, la Lazio è pronta a rituffarsi nel campionato. Viene da tre vittorie consecutive e vuole continuare la striscia che l'ha portata a una sola partita di distanza dalla Champions League. Di fronte ci sarà il Lecce, una delle squadre rivelazione del campionato. Non sarà semplice. A maggior ragione se si pensa che Maurizio Sarri dovrà reinventare l'attacco. Immobile difficilmente verrà rischiato e Castellanos è uscito acciaccato dalla sfida di coppa. Di seguito le probabili formazioni dell'incontro.

Serie A, giornata 20: le probabili formazioni di Lazio Lecce

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da mandare in campo contro il Lecce. Ha problemi in attacco. Immobile e Castellanos non sono al meglio. Si scalda Felipe Anderson. Ha già fatto il falso nove in passato e con buoni risultati. Con lui ci saranno Zaccagni e Isaksen. A centrocampo l'inamovibile è Matteo Guendouzi. Anche Rovella è sicuro del posto. Mentre l'altro dioscuro del centrocampo potrebbe essere Luis Alberto. Lo spagnolo scalpita. Era in panchina nella stracittadina. Ma restano vive anche le opzioni Vecino e Kamada. Recuperato a pieno, invece, Alessio Romagnoli. Farà ancora coppia con Patric. Sull'esterno sinistro spazio a Luca Pellegrini. A destra ballottaggio tra Lazzari e Marusic. In porta Provedel.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Patric

Romagnoli

Lu. Pellegrini

Guendouzi

Rovella

Luis Alberto

Isaksen

Felipe Anderson

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

LECCE (4-3-3)

Falcone

Gendrey

Baschirotto

Pongracic

Gallo

Gonzalez

Ramadani

Kaba

Oudin

Krstovic

Strefezza

All. Roberto D'Aversa

Come arriva la Lazio alla sfida

La Lazio ha ripreso a viaggiare forte anche in campionato. Dopo la vittoria sull'Empoli ne è arrivata un'altra e poi un'altra ancora. Il Frosinone non ha retto l'urto di Isaksen. L'Udinese quello di Vecino. E la squadra di Sarri ha inanellato tre successi consecutivi. Ora la zona Europa è più vicina. Ma ci sarà da lottare. Soprattutto dopo un derby vinto, che qualche scoria a livello fisico l'ha lasciata.

Come arriva il Lecce all'incontro

Due pareggi, altrettante sconfitte e una sola vittoria. Nelle ultime cinque giornate il Lecce di D'Aversa ha guadagnato cinque punti. Ha trovato il successo contro il Frosinone. Ma si è dovuto arrendere a Inter e Atalanta. I pari, entrambi per 1-1, sono arrivati contro Empoli e Cagliari, nell'ultima sfida di campionato.

Dove vedere la sfida tra Lazio e Udinese

La gara, valida per la 20^ giornata di Serie A tra Lazio e Lecce andrà in scena domenica 14 gennaio alle 12:30. Sarà possibile seguire la gara su Dazn e Sky Sport. Oppure in streaming attraverso l'app di Dazn, SkyGo e Now Tv.