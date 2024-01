Martusciello in conferenza: "La corsa Champions non si complica"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO NAPOLI MARTUSCIELLO CONFERENZA STAMPA - La Lazio non riesce ad andare oltre lo 0-0 nel match Lazio-Napoli. Al termine della partita, Giovanni Martusciello è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti all'Olimpico.

Lazio - Napoli, le parole di Martusciello in conferenza stampa

I gol sono un problema?

"I numeri non mentono, quello che ci accade è questo: avere rare opportunità e non trasformarle in reti. E' un problema che dobbiamo risolvere. Come? Sta alle caratteristiche tecniche dei giocatori. Sono convinto che quando si sbloccheranno alcuni meccanismi mentali si giocherà in maniera più leggerea Oggi siamo contenti della prestazione, chiaro ci aspettavamo di vincere ma non sono due punti persi vista la reazione dopo la prestazione molto sottotono in Supercoppa. Nella ripresa si è fatto molto meglio e si è messa in difficoltà una signora squadra come il Napoli".

La supercoppa

"Oltre alla non-reazione della squadra ci siamo accompagnati a questo evento non nella maniera giusta. Si è fatto un errore da non ripetere, di sicuro abbiamo sbagliato tutti fornendo una prestazione molto scadente: noi per primi e poi i giocatori. Non ci siamo preparati bene a un evento importante come questo. Dobbiamo fare tesoro della lezione".

Soddisfatto della reazione?

"Facciamo fatica a comprendere la difficoltà nell'andare in gol. Mancavano Immobile e Zaccagni ma Isaksen ha fatto un'ottima gara e anche Felipe ha giocato bene. Non si va a scuola a studiare il gol, noi possiamo lavorare tatticamente ma fino a un certo punto poi l'altro pezzettino devono metterlo i giocatori. Questa sera ci siamo avvicinati ma non è stato abbastanza. Ho visto una squadra che rispetto alla gara con l'Inter ha fatto una signora gara dal punto di vista dello spirito che è quello che oggi ci interessava vedere. Più che allenare i giocatori per portarli a fare gol non possiamo fare".

La zona Champions League è alla portata?

"La corsa Champions non si complica perché siamo alla seconda gara del girone di ritorno. Sappiamo che affrontiamo squadre di livello se non anche un gradino sopra. Ci sono 7-8 squadre che lo scorso anno non c'erano: il Napoli, l'Atalanta, il Bologna, la Fiorentina, la Roma. C'è solo un posto disponibile visto che le prime tre hanno preso il largo. Noi ce la metteremo tutta per raggiungere l'obiettivo".