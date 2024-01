Romagnoli: "Abbiamo fatto una buona partita"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI INTERVISTA - All'Olimpico, la Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Napoli. Nei minuti successivi al calcio d'inizio, è intervenuto ai microfoni di ufficiali biancocelesti.

Lazio - Napoli, le parole di Romagnoli a fine partita

Il match è una risposta della Lazio dopo la Supercoppa?

"Si, abbiamo fatto una buona partita sia nella fase di possesso sia di non possesso. Dispiace perché dovevamo fare gol e portarla a casa. È un punto che va stretto, ma dobbiamo prenderlo. Abbiamo giocato molto bene in fase difensiva, il Napoli è una squadra fortissima e di qualità. Dispiace per il risultato perché era uno scontro diretto.

In cosa vi sentite cresciuti come squadra?

"Nella consapevolezza. Vediamo da un periodo positivo tranne in Supercoppa dove abbiamo toppato completamente noi. Dobbiamo avere tutti quel pizzico di cattiveria e furbizia che magari durante l’anno ci sono mancate. Serve sempre, i giocatori d’attacco sono quelli che devono inventare.

El Taty Castellanos?

"Speriamo che domenica prossima ne farà uno più bello".