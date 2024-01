Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI PAGELLE QUOTIDIANI - Finisce 0-0 il big match dell'Olimpico tra Lazio e Napoli, entrambe in lotta per il quarto posto. Nonostante i ripetuti attacchi, i biancocelesti non sono riusciti a trovare la via del gol, sprecando diverse occasioni per portarsi avanti e dovendosi accontentare di un solo punto al termine dei 90'. Di seguito le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi.

Lazio - Napoli, le pagelle dei quotidiani

Le pagelle di Lazionews.eu

Provedel sv; Lazzari 6 (Pellegrini 6), Gila 6.5, Romagnoli 6, Marusic 6; Guendouzi 5.5 (Vecino sv), Cataldi 6.5 (Rovella sv), Luis Alberto 5.5; Isaksen 6 (Pedro sv), Castellanos 6.5, Felipe Anderson 6.5.

Allenatore: Sarri 6.



Corriere dello Sport

Provedel sv; Lazzari 5.5 (Pellegrini 5.5), Gila 6, Romagnoli 6, Marusic 5.5; Guendouzi 6 (Vecino sv), Cataldi 6 (Rovella sv), Luis Alberto 5; Isaksen 6 (Pedro sv), Castellanos 6, Felipe Anderson 6.

Allenatore: Sarri 5.5.



Gazzetta dello Sport

Provedel 6; Lazzari 5.5 (Pellegrini 6), Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Guendouzi 5.5 (Vecino 6), Cataldi 5.5 (Rovella 6), Luis Alberto 5.5; Isaksen 6 (Pedro 5.5), Castellanos 5, Felipe Anderson 5.5.

Allenatore: Sarri 5.5.