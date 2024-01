Verso Lazio - Napoli, non solo Immobile e Kvara: gli squalificati

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI SQUALIFICATI - Da una parte Immobile, dall'altra Kvaratskhelia. Saranno tante le assenze in Lazio - Napoli tra squalificati, diffidati che rischiano e infortunati. Ecco di seguito il quadro in vista del big match della prossima giornata di Serie A.

Immobile e gli altri: tutte le assenze in vista di Lazio - Napoli

La Lazio inizia la settimana che porta al big match di Serie A contro il Napoli. Saranno sicuramente assenti Immobile e Zaccagni, entrambi squalificati dopo i gialli rimediati con il Lecce, ma non solo. Restano in dubbio anche gli acciaccati Patric e Castellanos. Più preoccupante però il prospetto in casa Napoli.

I campioni d'Italia devono rinunciare agli squalificati Cajuste e Kvaratskhelia, ma anche a Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d'Africa. Assenti molto probabilmente anche gli infortunati Meret, Natan e Olivera. Inoltre, gli azzurri hanno ben 5 diffidati (Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui e i nuovi acquisti Mazzocchi e Ngonge) che, se dovessero prendere un giallo contro l'Inter in Supercoppa, sarebbero out contro i capitolini.