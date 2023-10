Nazionali: vittorie per Hysaj e Marusic, pareggia l'Uruguay di Vecino

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAZIONALI HYSAJ MARUSIC VECINO - Nella serata di ieri, 12 ottobre 2023, diverse nazionali sono scese in campo per disputare i rispettivi impegni in campo internazionale. L'Albania di Hysaj, si è imposta con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024, con il terzino che è rimasto in campo per tutta la gara. È invece entrato dalla panchina Vecino, che con il suo Uruguay è riuscito ad acciuffare in extremis il pari contro la Colombia, nella partita di qualificazione ai mondiali terminata 2-2. Infine, non si è seduto nemmeno in panchina Marusic, che ha saltato, per scelta tecnica, l'amichevole vinta dal Montenegro per 3-2 contro il Libano.