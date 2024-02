Lazio Primavera -Fiorentina, le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PRIMAVERA FIORENTINA - La Lazio Primavera sta per scendere in campo al Fersini per la sfida contro la Fiorentina, valida per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Sanderra si trovano attualmente a quota 34 punti

Le formazioni ufficiali di Lazio Primavera - Fiorentina

Le scelte di Sanderra

LAZIO (3-5-2) - Renzetti; Bordon, Dutu, Ruggeri; Zazza, Sardo, Coulibaly, Cappelli, Milani; Di Gianni, Sana Fernandes. All. Sanderra

FIORENTINA (4-2-3-1) - Leonardelli; Biagetti, Romani, Maggini, Balbo; Ievoli, Mignani; Sene, Vitolo, Gudelevicius; Caprini. All. Galloppa