Lazio - Bologna, l'iniziativa biancoceleste per donare il sangue

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA DONAZIONE SANGUE - La Lazio torna a pensare al campionato dopo il trionfo in Champions League. Domani, 18 febbraio, scenderà in campo contro il Bologna. Per l'occasione però, la società biancoceleste ha organizzato un'iniziativa per la donazione del sangue. Ecco il comunicato del club con tutte le informazioni

L'iniziativa della Lazio per la donazione del sangue

Il comunicato

"La S.S. Lazio raccoglie l’appello di Avis Roma sulla grave carenza di sangue che in questo momento investe la città e chiede un aiuto concreto ai tifosi biancocelesti.

Domani, in occasione di Lazio-Bologna, possono recarsi presso il punto di raccolta sangue che sarà istituito in Piazza Lauro De Bosis, adiacente il palazzo H del CONI per compiere un semplice ma enorme gesto di amore: donare il sangue attraverso l’Avis e a tutti tutti coloro che ne hanno bisogno.

Chi vuole rispondere all’appello e donare il sangue, può farlo domani domenica 18 dalle 7:30 alle 12:00 e nei giorni di lunedì 19 e martedì 20, dalle 8:00 alle 12:30.

Tutti i donatori, lasciando i propri contatti, avranno la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per la partita Lazio-Udinese. Gli abbonati potranno regalarlo ad un amico.

Forza, #VolaADonare!"