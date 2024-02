Lazio, problemi in attacco: il dato horror sui tiri in porta

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TIRI IN PORTA DATO- La Lazio inciampa a Bergamo e viene strapazzata dalla Dea per 3-1. Oltre alla prestazione sottotono dei biancocelesti, il dato che più fa impressione è quello dei tiri in porta. Se prima eravamo abituati ad una Lazio molto propositiva e pericolosa, quei tempi ora sembra molto lontani.

Lazio, il dato sui tiri in porta

Dopo le quattro vittorie consecutive, la Lazio è entrata in un ciclo negativo che ha avuto inizio con la pesante sconficca in Supercoppa Italiana contro l'Inter. Oltre alla brutta prestazione, la Lazio non ha mai dato la sensazione di poter far male o essere pericolosa per i neroazzurri. Una partita quindi che ha probabilmente destabilizzato a livello mentale la squadra. La prestazione in Supercoppa si è infatti ripresentata sia contro il Napoli che contro l'Atalanta. Se contro i campioni in carica, i biancocelesti sono riusciti ad arginare gli attacchi avversari, contro la Dea non c'è stata storia e la Lazio è finita in balia degli uomini di Gasperini. Il dato che più fa impressione è però quello relativo ai tiri in porta. Il primo e unico tiro biancoceleste nello specchio della porta è avvenuto all'84 con il rigore di Ciro Immobile appena entrato. Inoltre la Lazio anche contro il Napoli ha effettuato un solo tiro nello specchio. Contro L'inter invece non ci è mai riuscita. 2 tiri in porta nelle ultime 3 partite. Un dato molto preoccupante soprattutto in vista della corsa alla zona Champions da cui la Lazio si sta allontanando pericolosamente.