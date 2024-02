Lazio, tifosi contestano Lotito e Sarri con striscioni fuori Formello

Tempo di lettura: < 1 minuto

CONTESTAZIONE TIFOSI LAZIO- La Lazio è entrata in un circolo vizioso di brutte prestazioni da cui sembra difficile poterne usciree. Problemi in attacco, errori di distrazione e tecnici, e contro l'Atalanta è mancata anche la solidità difensiva che ha contraddistinto i biancocelesti nella maggior parte della stagione. La sconfitta per 3-1 del Gewiss Stadium è stata la goccia che ha fatto traboccare in vaso. Durante la notte sono stati esposti a Formello 2 striscione per contestare Lotito e Sarri. I due striscioni firmati firmati dal gruppo ultras della lazio recitavano così: Il primo riferito a Lotito e Sarri "Lotito reietto, Sarri il tuo schiavetto" e il secondo riferito a Enrico Lotito "Enrico caccia tu padre".