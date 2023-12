Lazio, mai così male dal 2016: il dato sulla media punti

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PUNTI SERIE A - La Lazio si fa recuperare per l'ennesima partita in Serie A oggi contro l'Hellas Verona. Mai così male in campionato dal 2015\16

Lazio, quanti punti persi: il dato

Per l'ennesima volta in questa stagione, la Lazio va in vantaggio oggi contro l'Hellas Verona al Bentegodi, ma facendosi recuperare. Il match finisce sull'1-1 ed ora la strada per i biancocelesti si complica: come riporta Opta, con appena 21 punti in classifica in 15 giornate, rimane peggiore solo la stagione 2015\16