Roma, Mourinho: "Lazio? L'anno scorso in Europa era in vacanza..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA MOURINHO CONFERENZA LAZIO - Torna a parlare José Mourinho, e di mezzo c'è anche la Lazio. Nella conferenza stampa per la partita contro il Verona, il tecnico ha parlato degli obiettivi di quest'anno, con un passo indietro anche sulla scorsa stagione.

Roma, le parole di Mourinho

“Il mio obiettivo non può andare più lontano di 'voglio vincere la mia prossima partita'. Milan, Inter, Napoli e Juve giocano dichiaratamente per il titolo e devono finire nei primi quattro posti. La Lazio è stata una sorpresa e ha fatto tanto bene in campionato lo scorso anno, facendo l'impresa. In Europa era in vacanza. Dove arriverà la Roma? Fra il quinto e l'ottavo posto, fra Lazio, Fiorentina e Atalanta. Poi se uno fa l'impresa e finisce nei primi quattro, meglio io ovviamente lo spero. Noi vogliamo andare avanti in Europa".