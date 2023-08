Guendouzi - Lazio, Marcelino conferma: "Non lo sostituiremo..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARSIGLIA MARCELINO CONFERENZA GUENDOUZI - La Lazio non è mai stata così vicina a Mateo Guendouzi. La conferma arriva direttamente da Marcelino, tecnico del Marsiglia, che ha parlato di lui in conferenza stampa.

Marsiglia, le parole di Marcelino in conferenza

“Abbiamo soluzioni a centrocampo. Abbiamo un buon livello. Per fortuna l'infortunio di Kondogbia non è grave. Dovrebbe essere disponibile subito dopo la sosta. Non sostituiremo Guendouzi”.