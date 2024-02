Rovella: "Stiamo vivendo un momento difficile. Contro il Bayern..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROVELLA INTERVISTA - Ospite insieme ad Eleonora Goldoni all'istituto M. G. Rossello, Nicolò Rovella è intervenuto ai microfono ufficiali della Lazio per parlare dell'importanza che hanno gli eventi organizzati per sensibilizzare su temi come bullismo e cyberbullismo. Il centrocampista, ha poi speso della parole sulla stagione del club biancoceleste.

Lazio, le parole di Rovella

"Un'emozione bellissima. I ragazzi hanno fatto domande bellissime e che non mi aspettavo. Il messaggio è molto importante per questi ragazzi, in modo che poi negli stadi non avvengano episodi come quelli di Udinese-Milan. Questi eventi della Lazio sono importantissimi. Questi bambini mi ricordano me da piccolo, questo evento è importante perché mi sarebbe piaciuto vedere un giocatore della mia squadra del cuore rispondere alle mie domande. Scienze motorie era la mia materia preferita, matematica la meno. Il momento che stiamo vivendo è difficile, non dobbiamo abbatterci e continuare a lavorar. Mi dispiace non esserci per squalifica, non vedo l'ora di tornare in gruppo per la partita contro il Bayern".