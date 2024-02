Buon Compleanno Dabo, l'ex Lazio compie 47 anni

Tempo di lettura: < 1 minuto

COMPLEANNO DABO LAZIO - Compie 47 anni oggi, 8 febbraio 2024, Ousmane Dabo. L'ex centrocampista ha militato per varie stagioni nella Lazio, totalizzando 124 apparizioni con la maglia biancoceleste. La società capitolina ha voluto festeggiare il compleanno con una nota.

Compleanno Dabo, gli auguri della Lazio

La Lazio festeggia il compleanno di un grande ex come Dabo scrivendo sul proprio sito ufficiale: "Spegne oggi 47 candeline Ousmane Dabo, ex centrocampista biancoceleste. L’ex calciatore francese ha totalizzato con la maglia biancoceleste 124 presenze, con la quale Dabo realizzò anche quattro reti".

"Il gol più importante - prosegue la nota della Lazio - l’ex centrocampista biancoceleste lo realizzò nella lotteria dei rigori il 13 maggio del 2009: Dabo, infatti, mise a segno il penalty finale che assegnò alla Lazio la Coppa Italia contro la Sampdoria. Con l’Aquila sul petto, inoltre, Dabo vinse un’altra Coppa Italia e una Supercoppa Italiana".