Serie A, classifiche a confronto al giro di boa: Lazio di rincorsa

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SERIE A CLASSIFICHE CONFRONTO - Siamo giunti al giro di boa di questa Serie A 2023/2024. Dopo diciannove giornate giocate la Lazio è a quota 30 punti e prosegue la sua rincorsa alla zona Champions. Andiamo ad analizzare l'andamento dei biancocelesti, mettendo a confronto le classifiche di questa e della scorsa stagione, allo stesso punto del campionato.

Serie A, classifiche a confronto: Lazio a -7 rispetto alla scorsa stagione

Siamo giunti e metà campionato e la Lazio mantiene ancora un saldo negativo nel confronto con la classifica della scorsa stagione, nonostante le tre vittorie consecutive appena conquistate. I biancocelesti, dopo 19 partite, hanno infatti raccolto 7 punti in meno rispetto a un anno fa. La scorsa stagione gli uomini di Sarri avevano 37 punti e occupavano il terzo posto, mentre adesso sono al sesto posto in classifica e distano 3 punti dalla zona Champions. Per quanto concerne le altre big saldo positivo per l'Inter con + 11 e la Juve con +8. Bene il Milan con +1. Male il Napoli, Roma, Atalanta rispettivamente con -22, -8, -5. Bene Fiorentina con +10 e il Bologna con +9.