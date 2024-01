Calciomercato Lazio, Felipe Anderson tra rinnovo e Juventus

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO FELIPE ANDERSON - Dopo le voci di calciomercato che si sono susseguite negli ultimi giorni, Felipe Anderson ha risposto sul campo col sesto assist del suo campionato. L'esterno della Lazio si è rivelato decisivo entrando dalla panchina contro l'Udinese ed è stato elogiato da Sarri in conferenza.

Calciomercato Lazio, Juventus alla finestra per Felipe Anderson

Felipe Anderson registra la presenza consecutiva numero 124 con la Lazio, impreziosita dall'assist per Vecino che regala il terzo successo consecutivo a Maurizio Sarri. Il contratto in scadenza a giugno 2024, tuttavia, non lascia tranquilli. Come riporta Il Messaggero, Claudio Lotito avrebbe offerto un rinnovo fino al 2028 all'esterno brasiliano, senza però arrivare alla fumata bianca. Se pare raffreddarsi la pista che conduce all'Arabia, la Juventus resta alla finestra per un eventuale ingaggio a parametro zero.