LAZIO TORINO FORMAZIONI CRONACA – Archiviata la vittoria contro la Fiorentina per 2-1, la Lazio scende in campo contro il Torino nella sfida valida per la decima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca del match.

Dallo stadio Olimpico

Marco Barbaliscia

Serie A TIM 2019-2020, decima giornata

Stadio Olimpico di Roma

mercoledì 30 ottobre 2019, ore 21:00

Lazio Torino

Le formazioni ufficiali di Lazio Torino

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

A disposizione: Guerrieri, Alia, Bastos, Luiz Felipe, Lazzari, Leiva, Parolo, Berisha, Lukaku, Jony, Adekanye, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Meitè, Baselli, Lukic, Laxalt; Zaza, Belotti.

A disposizione: Rosati, Ujkani, Aina, Ansaldi, Bremer, Djidji, Berenguer, Falque, Millico, Verdi.

Allenatore: Nicolò Frustalupi.

La sestina arbitrale

LAZIO – TORINO

ORSATO

PRETI – BRESMES

IV: ABISSO

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO

I marcatori di Lazio Torino

35′ – Raddoppio della Lazio – Biancocelesti nuovamente in gol, questa volta con Ciro Immobile. Lancio di Luis Alberto per l’attaccante che s’invola palla al piede verso Sirigu e poi, entrato in area, lo batte di destro sul primo palo! 2-0!

25′ – Gol della Lazio – Vantaggio biancoceleste con Acerbi. Il difensore, servito da Milinkovic, calcia dai 35 metri con il sinistro e la palla s’insacca sotto la traversa, imprendibile per Sirigu! 1-0!

Gli ammoniti

21′ – Ammonito NKoulou (Torino)

Le sostituzioni

51′ – Verdi per Lyanco (Torino)

La cronaca del match

52′ – Gol della Lazio, Caicedo la spinge in porta su assist di Immobile, ma l’azzurro era in fuorigioco. Segnatura annullata

51′ – Primo cambio nel Torino: fuori Lyanco, dentro Verdi

48′ – Traversa di Belotti! Meitè calcia dal limite, Strakosha respingedi pugno sui piedi dell’azzurro che al volo colpisce in pieno il montante!

46′ – Si riparte senza cambi

Primo tempo

45′ – Finisce il primo tempo senza recupero, squadre a riposo

43′ – Calcia Baselli, ma centrale: Strakosha blocca senza affanno

42′ – Fallo di Milinkovic su Belotti, calcio di punizione dal vertice dell’area per il Torino

35′ – Raddoppio della Lazio! Ciro Immobile conclude al meglio uno splendido contropiede, 2-0!

30′ – Azione personale di Ciro Immobile che arriva sino al limite dell’area e poi calcia: Sirigu, a terra, blocca la conclusione

29′ – Il pubblico dell’Olimpico entra in partita, spingendo la Lazio alla ricerca del raddoppio

25′ – Gol della Lazio: Acerbi porta avanti i suoi con una bordata dalla distanza, 1-0!

22′ – Punizione battuta da Cataldi a giro, palla a lato di un soffio!

21′ – Luis Alberto al tiro, Nkoulou intercetta il pallone con un braccio poco fuori dall’area: punizione e giallo per il difensore

17′ – Ancora Lazio! Azione personale di Caicedo che entra in area, elude Lyanco ma poi manda a lato

16′ – Occasione Lazio: gran cross dalla destra di Milinkovic, sul secondo palo sbuca Lulic che da due passi manda alto! Decisivo il disturbo di De Silvestri

15′ – Occasione Torino: tiro in acrobazia di Belotti, la palla termina alta sulla traversa

13′ – Cross di Lulic per Milinkovic, il serbo non arriva di testa!

10′ – Contrasto Immobile-Izzo a centrocampo, il difensore ha la meglio e la Lazio sciupa una possibile ripartenza

4′ – Lancio lungo per Milinkovic, anticipato di un soffio dall’uscita di Sirigu

1′ – Si parte: bella atmosfera all’Olimpico, nel ricordo di Vincenzo Paparelli. Il Presidente Lotito, nel pre-partita, ha consegnato una maglia della Lazio al figlio.

