Juric come Sarri: niente conferenza per il tecnico del Torino

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TORINO JURIC SARRI CONFERENZA - Ivan Juric sceglie lo stesso approccio di Maurizio Sarri in vista di Lazio-Torino. Niente conferenza stampa della vigilia anche per il tecnico granata.

Niente conferenza per Juric: focus totale sulla Lazio

Ivan Juric non parlerà alla vigilia di Lazio-Torino, esattamente come Maurizio Sarri. Come riporta Toro News, i granata oggi faranno la consueta rifinitura prepartita e poi partiranno direzione Roma. Il tecnico vuole tenere altissima l'attenzione dei suoi e mantenere il focus su questo impegno delicatissimo, così come il Comandante.