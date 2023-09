Rampanti: "Lazio e Torino si equivalgono, senza Milinkovic..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TORINO RAMPANTI INTERVISTA - Si avvicina la sfida tra Lazio e Torino e, a tal riguardo, l'ex calciatore granata Rosario Rampanti ha espresso la sua opinione in un'intervista.

Rampanti: "Lazio un po' in crisi, il Torino può approfittarne"

Questo il pensiero espresso a Toro News da Serino Rampanti: "Il Torino si trova meglio fuori casa, e la Lazio non mi sembra abbia lo stesso rendimento dell’anno passato".

Sulla Lazio senza Milinkovic

"Hanno sicuramente perso tanto con la partenza di Sergej Milinkovic-Savic. Sono due squadre che, secondo me, al momento si equivalgono e il Torino la può anche portare via questa gara, come successo nello scorso campionato. La Lazio è un po’ in crisi e i granata possono approfittarne".