Primavera, tegola D'Alessandro: crociato rotto e operazione

D'ALESSANDRO LAZIO PRIMAVERA INFORTUNIO- Brutta, bruttissima notizia quella che Michele Buongiorno, agente di Mattya D'Alessandro, della Primavera della Lazio, comunica in esclusiva a Lazionews.eu. Il giovane talento biancoceleste, infatti, ha subito un brutto infortunio in allenamento. Ecco le sue condizioni e i tempi di recupero.

Primavera, brutto infortunio per D'Alessandro : crociato rotto e operazione

Sarà operato oggi, 28 settembre 2023, Mattya D'Alessandro, dopo la rottura del crociato del ginocchio.

L'operazione è prevista intorno alle 18.30 in Paideia e sarà il Dott. Rodia in persona a prendersi cura del ragazzo. I tempi di recupero sono stimati in circa 6 mesi.

Tanta sfortuna per lui, in un momento di rilancio e di grandi speranze. Dalla redazione di Lazionews.eu i più sinceri auguri di pronta guarigione.

Esclusiva di Martino Cardani