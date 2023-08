D'Aversa: "Lazio più forte sulla carta. Vogliamo metterli in difficoltà"

Tempo di lettura: 2 minuti

LECCE LAZIO D'AVERSA CONFERENZA - A poco più di 24 ore da Lecce Lazio, anche il tecnico dei salentini Roberto D'Aversa ha parlato della sfida in conferenza stampa.

Lecce - Lazio, le parole di D'Aversa in conferenza stampa

Come arriva la squadra? Gallo è a disposizione?

"I ragazzi arrivano con una condizione psico-fisica ottimale, domani sarà una partita impegnativa e quanto fatto finora non basterà. Affrontiamo la Lazio, che ha un allenatore che lavora già da diversi anni. Gallo è recuperato al 100% e può partire anche dall'inizio".

È ipotizzabile un centrocampo a 2?

"Loro usano molto i centrocampisti in costruzione, sono una squadra che fraseggia molto e cerca il possesso palla. Un centrocampo a due può essere una soluzione laddove si vuole essere più aggressivi sui centrocampisti".

Quanto sarà importante la spinta del pubblico?

"Giocare davanti a 30 mila spettatori deve essere qualcosa in più, dobbiamo essere bravi noi a entusiasmarli. Sin dal primo giorno ho sentito il loro entusiasmo, anche in ritiro. Abbiamo voglia di mettere in difficoltà una squadra che lo scorso anno è arrivata seconda in classifica. Dobbiamo essere determinati, sulla carta l'avversario è più forte ma a volte quello che dice la carta non corrisponde a quello che dice il campo. Il campionato vero inizia domani, senza nulla".

È ipotizzabile un impiego di Kaba?

"Sì, la scelta della formazione la riservo fino all'ultimo. È una scelta che ritengo di fare fino all'ultimo: fisicamente è pronto".

In attacco manca una pedina?

"Numericamente siamo ok per domani nel ruolo del centravanti: ci sono Strefezza, Burnete e Persson. Persson è a disposizione, un giocatore del Lecce al 100%".

Quanto pesa la mancanza di Milinkovic Savic?

"È nota la sua importanza. C'è un giocatore simile come Vecino, ha le stesse caratteristiche. Le qualità della Lazio sono tante altre".

A che punto è Rafia?

"Ci sono giocatori che per eccesso di generosità alle volte si spingono molto avanti. È un giocatore di qualità che corre tanto. Nasce come trequartista. In Serie A la qualità aumenta: migliorerà col lavoro".