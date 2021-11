Mancini: “Bisogna essere forti anche nei momenti di difficoltà”

ITALIA IRLANDA DEL NORD MANCINI – Manca poco all’inizio della sfida tra Italia e Irlanda del Nord. Prima del match il ct Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport.

Intervista Mancini: sulla partita con l’Irlanda del Nord

“Non vedo l’ora di giocare, il tempo non passa mai. Sarà una partita dura perché la squadra che affrontiamo è difficile da battere in casa, concede molto poco. In tutto il girone non ha mai concesso un gol e perso in casa, hanno delle qualità in questo senso. Sapevo che la Svizzera ci avrebbe reso la vita difficile. Il girone doveva essere già chiuso perché nelle due partite contro di loro meritavamo ampiamente, ma questo è il calcio. Bisogna essere forti anche nei momenti di difficoltà. Dobbiamo pensare a vincere, poi se faremo anche più gol meglio. Play-off? Sarà importante andare il Mondiale, non è importante come. Spero che sia una serata che concluderemo in aereo molto felici”.

