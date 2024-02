Attenta Lazio: contro il Bayern, in tribuna, c'era...la Juventus

Tempo di lettura: < 1 minuto

MANNA LAZIO BAYERN MONACO- Note liete quelle che giungono dallo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 14 febbraio 2024. La Lazio ha sconfitto il favoritissimo Bayern Monaco nella sfida di andata degli ottavi di finale della Champions League 2024. "Da un grande potere derivano grandi responsabilità" direbbe Spider-Man. Noi la riadattiamo in "Da grandi prestazioni derivano anche grandi rischi". Sì perché tra i circa 60.000 allo stadio, c'era anche Giovanni Manna, DS della Juventus e osservatore speciale delle due squadre.

Manna osservatore della Juventus in Lazio - Bayern Monaco

Grazie a quanto riportato da TMW proviamo a fare un po' di chiarezza. La Juventus, infatti, non starebbe osservando soltanto giocatori biancocelesti, anche se la squadra di Sarri è tra quelle più attenzionate dal club bianconero.

Manna in Lazio - Bayern : i biancocelesti osservati

Che la Juventus stia seguendo Felipe Anderson, in scadenza di contratto, è ormai noto al grande pubblico. Non sorprenderebbe, dunque, la presenza di Manna in tribuna per saggiare la condizione del brasiliano dal vivo in una grande partita internazionale. Non sarà rimasto deluso.

Secondo le ultime voci di mercato piacerebbe ai bianconeri anche Mattia Zaccagni che, però, non è stato della partita.

Manna in Lazio - Bayern : gli osservati bavaresi

"Se Atene piange Sparta non ride". Manna, infatti, avrebbe preso appunti anche, e ovviamente, sul Bayern Monaco. Sempre secondo quanto riportato da TMW la Vecchia Signora starebbe valutando due giocatori della rosa di Tuchel, attualmente in crisi di gioco e di risultati.

Interessante risulterebbe il profilo di Choupo-Moting, in scadenza. Decisamente interessante quello di Kimmich, obiettivo complicatissimo.