Martusciello è una garanzia: i numeri sulla panchina della Lazio

MARTUSCIELLO NUMERI LAZIO - Maurizio Sarri non siederà sulla panchina biancoceleste in occasione di Sassuolo - Lazio. Espulso, il tecnico verrà sostituito da Giovanni Martusciello. Guardando ai numeri, una certezza. Non è la prima volta, infatti, che il vice del Comandante prende le redini della squadra. Più volte, da quando lavorano insieme nella Capitale, è toccato a lui guidare Immobile e compagni.

Martusciello e i numeri sulla panchina della Lazio

La prima volta il 19 settembre 2021. All'Olimpico si giocava Lazio - Cagliari e la macchina biancoceleste faticava a ingranare con il nuovo motore Sarrista. Al 45' Ciro Immobile sbloccò la partita, ma i sardi non si diedero per vinti e tra 46' e 62' ribaltarono l'incontro con le reti di Joao Pedro e Keita Balde Diao. Fu solamente un gol da fantascienza di Danilo Cataldi, al minuto 83', a salvare Giovanni Martusciello dalla sconfitta.

E il copione si ripetè solamente quattro giorni dopo, nel turno infrasettimanale. La Lazio, guidata ancora dal vice di Maurizio Sarri, si presentò a Torino e, dopo tre quarti di gara non indimenticabili, andò setto. Segnò Pjaca al 76' e l'incontro sembrava ormai indirizzato. Ancora una volta però, grazie a un colpo di coda, i capitolini riuscirono a pareggiare. Nell'occasione, fu un rigore di Immobile, al 91', a riequilibrare le sorti dell'incontro.

Per trovare un'altra partita con Martusciello al governo della Lazio, infine, bisogna portare le lancette dell'orologio al 3 giugno scorso. Ultima giornata di campionato, al Castellani i biancocelesti affrontavano l'Empoli. Già sicura di un piazzamento in Champions League, la banda Sarri ha sugellato in Toscana il secondo posto. Finì 0-2, decisero le reti di Romagnoli e Luis Alberto.

Martusciello allenatore in Sassuolo - Lazio

A causa di una "espressione irriguardosa" nei confronti dell'arbitro Orsato, Maurizio Sarri sarà costretto a saltare la sfida tra Sassuolo e Lazio del prossimo 21 ottobre. Seguirà la squadra a Reggio Emilia, ma in panchina andrà Giovanni Martusciello. Una garanzia per la Lazio, che finora alla guida del tecnico di Ischia non ha mai deluso.

