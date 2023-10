Castellanos sempre più centrale: di nuovo titolare con il Sassuolo

Tempo di lettura: < 1 minuto

SASSUOLO LAZIO CASTELLANOS - Castellanos si prende sulle spalle la Lazio. Come scrive il Corriere dello Sport, con Immobile non ancora al meglio per il problema al flessore, contro il Sassuolo toccherà di nuovo al Taty che, dopo la convincente prestazione contro l'Atalanta, con un gol e un assist messi a referto, sarà al centro dell'attacco biancoceleste.

Lazio, Castellanos sempre più leader

Per Castellanos si tratterà della terza titolarità consecutiva dopo Milan e Atalanta. Eppure, l'inizio di stagione era stato tutt'altro che ben augurante, con l'ex Girona che aveva faticato a mostrare le sue qualità nei pochi spezzoni di gara concessigli da Sarri. D'altronde era quasi impossibile pensare di superare Immobile nelle gerarchie, un giocatore che alla Lazio ha realizzato 198 gol in 306 partite. I problemi fisici di Ciro però, hanno dato al Taty la possibilità che aspettava, e se a San Siro contro i rossoneri ha faticato, in casa contro la Dea ha brillato. Ora la chance contro il Sassuolo, per dimostrare a tutti che il ruolo di comprimario gli sta stretto.