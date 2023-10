La Lazio e i problemi da calcio d'angolo: il dato sui corner

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CORNER - Una risorsa in meno. Sui calci piazzati la Lazio fa fatica e lo dimostrano i numeri: solo una rete quest'anno in campionato da calcio d'angolo, quella contro l'Atalanta arrivata grazie all'autogol di De Ketelaere su corner di Luis Alberto. C'è quindi del lavoro da fare per Sarri, che fin qui non ha potuto contare su un'arma che nel calcio di oggi si rivela spesso decisiva.

LEGGI ANCHE ---> Castellanos sempre più centrale: di nuovo titolare con il Sassuolo

Lazio, che fatica da corner: la statistica

Come scrive il Corriere dello Sport, la Lazio fin qui è decima per angoli battuti, 38, con il Napoli che guida questa speciale classifica con 52. Anche lo scorso anno i biancocelesti non sono stati brillanti, con soli 8 gol in 50 partite grazie a situazioni da fermo. Dettagli che fanno la differenza, come si è potuto vedere in Champions League. Sugli sviluppi di una palla inattiva è arrivato il pareggio di Provedel contro l'Atletico, così come il gol di Vecino a Glasgow. Si tratta di situazioni che spostano gli equilibri e Sarri dovrà migliorare questo aspetto per poter ricorrere anche a questo tipo di soluzione.