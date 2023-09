Marusic brilla ma non basta: tra Lituania e Montenegro è 2-2

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARUSIC LITUANIA MONTENEGRO- Buona prestazione dell'esterno della Lazio Marusic in Lituania-Montenegro. La sfida, valida per le qualificazioni al Campionato Europeo, è terminata 2-2.

Lituania - Montenegro 2-2 , la prestazione di Marusic e la situazione del girone

Per il terzino destro biancoceleste un voto medio compreso tra 6.5 e 7 ma, soprattutto, un assist. Sua, infatti, l'imbeccata con cui Krstovic agguanta il momentaneo 1-1 al minuto 78.

Marusic è rimasto in campo per tutta la durata della partita e potrà dirsi soddisfatto della sua prestazione. Forse, in cuor suo, un po' meno del risultato.

Montenegro : la situazione nel Girone G

Occasione sprecata per il Montenegro di Marusic. La nazionale balcanica, infatti, non superando la Lituania (che aveva 1 punto in 3 partite), sale a 5 punti nel Girone G di qualificazione a Euro 2024. Situazione non rosea, essendo a -2 dalla Serbia seconda e a -5 dall'Ungheria prima.

