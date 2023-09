Hysaj in campo 90' nel buon pari dell'Albania in Repubblica Ceca

Tempo di lettura: < 1 minuto

HYSAJ REPUBBLICA CECA ALBANIA- Il laziale Hysaj è stato impegnato giovedì 7 settembre 2023 nella gara di qualificazione a Euro 2024 della sua Albania. L'avversario? La Repubblica Ceca prima nel Girone E. L'esterno di Sarri è stato in campo 90' e ha contribuito al buon 1-1 della sua nazionale.

Repubblica Ceca - Albania 1-1 : la prestazione di Hysaj e la situazione nel Girone E

Non una prestazione indimenticabile, quella di Hysaj, che ha più badato a non subire scorribande che a offendere. Il voto medio per lui è comunque più che sufficiente, aggirandosi intorno a un 6.4.

Un buon pareggio della sua Albania su un campo complicato come quello della Repubblica Ceca. I marcatori? Cerny per il vantaggio dei padroni di casa e Bajrami per l'Albania.

Albania : la situazione nel Gruppo E

Pareggio importante per l'Albania di Sylvinho. La nazionale delle Aquile sale a 7 punti in classifica dopo 4 partite. Davanti ai balcanici secondi solo la Repubblica Ceca con 8 punti. Il gruppo è serrato, con Polonia terza a 6 e Moldavia quarta a 5. Chiudono le Isole Faroe con 1 punto.

Martino Cardani