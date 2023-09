Zaccagni-Nazionale, è pace fatta: titolare con la Macedonia

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZACCAGNI NAZIONALE MACEDONIA ITALIA- Finalmente! La stagione 2022/23, ottima, non era stata sufficiente a Zaccagni per riconquistare la maglia della Nazionale dopo alcuni attriti con il CT Mancini. L'arciere della Lazio, invece, dovrebbe essere titolare nell'Italia sabato 9 settembre 2023 contro la Macedonia del Nord, alla prima di Luciano Spalletti.

Zaccagni - Italia : il ritorno in Nazionale contro la Macedonia

Una sola presenza in Nazionale per Mattia Zaccagni, zero gol. Poi le incomprensioni con Mancini e l'esclusione. Nonostante le ottime stagioni disputate alla Lazio.

Contro la Macedonia del Nord dovrebbe avere la sua chance da titolare (la prima), complici anche gli acciacchi di Chiesa e Pellegrini. L'arciere scalpita, anche perché in attacco troverebbe il suo Capitano, Ciro Immobile.

A Formello sono tutti ansiosi di gustarsi la prestazione dei due, orgogliosi di rappresentare i 2/3 dell'attacco azzurro.

Martino Cardani