Bayern, Matthaus: "Manca convinzione, Lazio neanche tra le prime in Italia"

MATTHAUS INTERVISTA LAZIO BAYERN MONACO- Furioso. Letteralmente furioso. Lothar Matthaus non ha digerito la sconfitta del Bayern Monaco contro la Lazio nell'andata degli ottavi di finale della Champions League 2024. E non ha mancato di farlo capire chiaramente nell'intervista rilasciata a Sky Sport DE. Ecco le sue parole.

Le parole di Matthaus nell' intervista su Lazio - Bayern Monaco

"Lo 0-1 di Roma non è stato da Bayern. Hanno avuto qualche occasione e la Lazio ha controllato nel primo tempo, ma è una prestazione da Bayern? Tifosi ed esperti dicono di no, perché non è venuto fuori niente di utile. Le occasioni da gol contro il Leverkusen e contro la Lazio si possono contare sulle dita di una mano: con la squadra del passato le cose erano diverse. Manca la convinzione, la squadra non ha naturalezza, leggerezza o compattezza. Non c'è unione. E con tutto il rispetto per la Lazio, una squadra del genere non dovrebbe essere il metro di paragone del Bayern Monaco. Real Madrid, Manchester City, Inter e PSG sono le squadre con cui il Bayern vuole e deve misurarsi. La Lazio non è tra le prime squadre d'Italia, come si vede anche solo dalla classifica".