Milan, Ibrahimovic torna in rossonero: il comunicato

Tempo di lettura: < 1 minuto

MILAN IBRAHIMOVIC COMUNICATO - Il Milan accoglie per la terza volta Zlatan Ibrahimovic. Come comunicato dal club rossonero sul proprio sito, la RedBird, fondo di investimento che possiede la squadra, ha deciso di nominare lo svedese Partner Operativo e Senior Advisor della proprietà, oltre che Senior management di AC Milan.

Ibrahimovic torna al Milan: il comunicato del club rossonero

"RedBird Capital Partners ("RedBird") ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimović ("Ibra") come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan".