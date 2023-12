Atletico Madrid - Lazio, sono due i diffidati in vista degli ottavi

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATLETICO MADRID LAZIO DIFFIDATI - Dopo aver conquistato il passaggio agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo, la Lazio si giocherà la vetta del Gruppo E contro l'Atletico Madrid. Per concludere il girone al primo posto, ai biancocelesti servirà una vittoria al Civitas Metropolitano, nel match che si disputerà di alle 21:00 mercoledì 13 dicembre.

Lazio, i diffidati in vista del match contro l'Atletico Madrid

Con la squadra di Sarri ormai certa del passaggio di turno, nella sfida contro i Colchoneros bisognerà prestare massima attenzione ai giocatori attualmente in diffida. Si tratta di Patric e Castellanos che, in caso di ammonizione, verrebbero squalificati per la gara d'andata degli ottavi. I due dovranno, dunque, evitare cartellini gialli inutili, per non rischiare di mancare a quello che sarà un appuntamento cruciale per la stagione biancoceleste.